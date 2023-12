La cattiva notizia per Sarri arriva da Patric: l'influenza lo ha debilitato e difficilmente potrà partire titolare domenica contro l'Inter. Ieri non si è allenato e sarà da valutare nelle prossime 48 ore: Sarri ci spera, ma intanto gli unici centrali a disposizione restano Casale e Gila. Romagnoli - secondo il Corsport - non sarà rischiato e tornerà a Empoli. Idem Isaksen.

PROBABILE LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.