Gustav Isaksen rischia di dover dichiarare forfait per Lazio-Inter, gara in programma domenica 17 dicembre, allo stadio Olimpico di Roma. L'esterno d'attacco danese, uscito anzitempo dal campo nella sfida di Coppa Italia col Genoa, ha accusato una lesione distrattiva a carico del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore, fa sapere il club biancoceleste, "ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".