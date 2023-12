Come accaduto spesso nelle ultime settimane, nella testa di Maurizio Sarri regna l'incertezza sulle mosse per l'attacco della Lazio. Questa sera contro l'Inter il tecnico biancoceleste deve deve decidere come orientare la staffetta: può partire con Immobile oppure con Castellanos, riservando al capitano un ingresso nell'ultima parte di gara. Ma questa, riferisce il Corriere dello Sport, è l’ipotesi più remota che trapelava ieri ieri da Formello. "Dovrebbe cominciare Ciro e poi dipenderà dagli sviluppi della partita", scrive il giornale romano.

Davanti a Provedel dovrebbero esserci Lazzari, Casale, Gila e Marusic, mentre il centrocampo sarà composto da Guendouzi, Rovella e Luis Alberto, con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni nel tridente offensivo.