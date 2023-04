Seduta mattutina quest'oggi per la Lazio, che alle 11 è scesa in campo al Centro Sportivo di Formello per proseguire la preparazione verso la gara con l'Inter, valida per la 32esima giornata di Serie A, in programma domenica all'ora di pranzo. Archiviata una prima fase di attivazione muscolare, il gruppo biancoceleste ha svolto un ampio lavoro tattico seguito da una partitella, a campo ridotto, decisa da un colpo di testa di Matteo Cancellieri.