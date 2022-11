Dusan Vlahovic è out per la sfida di questa sera contro l'Inter. L'attaccante della Juventus non rientra infatti tra i convocati di Massimiliano Allegri per la gara contro i nerazzurri di questa sera, in una rosa ridotta a soli 19 elementi. Ecco l'elenco completo comunicato dalla Juve tramite il proprio sito ufficiale:

1 Szczesny

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

11 Cuadrado

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Gatti