Se Inzaghi piange, Thiago Motta non ride. Il tecnico della Juventus anche ieri ha perso un pezzo: Douglas Luiz si è fermato durante il riscaldamento per un fastidio muscolare e ha dovuto lasciare il posto da titolare a Khephren Thuram. Come spiega la Gazzetta dello Sport, le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore in vista del match con l'Inter.

Quasi certo, poi, il forfeit di Koopmeiners: a quattro giorni al big match di San Siro le possibilità che il centrocampista olandese recuperi sono sempre meno. Dopo aver rinunciato alla chiamata della sua nazionale e aver saltato Lazio e Stoccarda, sperava di riuscire a farcela per l’Inter, ma il dolore alla costola non è ancora passato del tutto e il suo rientro andrà posticipato. Restano ai box anche Nico Gonzalez e, ovviamente, Milik e Bremer.