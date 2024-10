Se Inzaghi piange, Thiago Motta non ride. Diverse assenze anche tra i bianconeri in vista del match di domani al Meazza. Il tecnico della Juve - come conferma la Gazzetta dello Sport - non potrà contare su Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, oltre ovviamente a Bremer e Milik.

L'idea è quella di riportare Fagioli sulla trequarti, affiancato da Conceiçao e uno tra Yildiz e Weah. In mediana, invece, Locatelli, McKennie e Thuram si giocano due maglie. In porta torna Di Gregorio, a protezione del quale ci saranno Cambiaso, Kalulu, Danilo (in vantaggio su Gatti) e Cabal (in ballottaggio con Savona).