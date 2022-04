Primo giorno da separato in casa per Paulo Dybala, che ieri si è regolarmente allenato alla Continassa davanti agli occhi di Massimiliano Allegri dopo la notizia sul mancato rinnovo con la Juventus. "I due si sono visti e parlati ma non da soli, esclusivamente sul campo, e non hanno affrontato in maniera diretta la questione della gestione del numero dieci fino a fine stagione" aggiorna La Gazzetta dello Sport, aggiungendo poi che l'argentino "contro l’Inter (candidata forte per scritturalo a zero) vuole esserci, grazie a lui la Juventus agguantò il pareggio su rigore a San Siro nell’andata e non gli dispiacerebbe fare il bis, anche per dedicare una rete pesante al pubblico dello Stadium che lo ha sempre amato e negli ultimi tempi, quando la situazione era già tesa, lo ha invitato a restare. Il finale non si può cambiare, ma si può provare a chiudere la stagione nel modo migliore" si legge.