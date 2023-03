Emergenza per Inzaghi, ma emergenza anche per Allegri. Il tecnico toscano sarà a San Siro senza Miretti, Pogba, Alex Sandro e Milik oltre a Kean squalificato. "Recuperato Bonucci (che andrà in panchina), il vero dubbio è in attacco, dove né Di Maria né Chiesa sono al top - si legge sulla Gazzetta dello Sport -.