Continua la preparazione della Juventus alla trasferta con il Genoa di venerdì e, soprattutto, alla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. E Allegri, in vista del match con l'Inter, spera di recuperare alcuni suoi acciaccati. Uno di questi è Pellegrini, vittima ieri di una distorsione alla caviglia: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Cuadrado oggi si è allenato parzialmente in gruppo e anche lui punta al rientro contro i nerazzurri. Anche De Sciglio è tornato parzialmente in gruppo, ma lui sicuramente non ci sarà in finale vista la squalifica.