Prima di ospitare l'Inter all'Allianz Stadium, la Juventus dovrà concludere la sua esperienza in Champions League ospitando mercoledì il Paris Saint-Germain di Lionel Messi. La squadra bianconera ha iniziato la preparazione al Training Center, lavorando su esercitazioni tecniche per il possesso del pallone per concludere con partitella. Danilo ha usufruito di una giornata libera, mentre Angel Di Maria e Bremer si sono allenati parzialmente in gruppo.