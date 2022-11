La Juve ritrova Federico Chiesa, ma alla bella notizia fa da contraltare l'indisponibilità di Moise Kean. L'attaccante ex Fiorentina torna finalmente a disposizione dopo il grave infortunio dei mesi scorsi e rientra nella lista dei convocati per l'incontro di questa sera contro il Paris Saint-Germain, mentre Kean ha accusato un'infiammazione alla cicatrice del retto femorale e non potrà essere in campo contro Lionel Messi e compagni.