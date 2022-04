Dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, la Juve è tornata in campo oggi, alla Continassa, per cominciare a preparare la sfida sentita contro l'Inter concentrandosi su esercitazioni dedicate al possesso della palla e conclusioni in porta dopo le combinazioni di gioco.

Quanto ai singoli, da segnalare che Alex Sandro e Denis Zakaria hanno svolto parte della seduta in gruppo, mentre Dusan Vlahovic ha preso parte a tutto l'allenamento con la squadra; presente, infine, anche Juan Cuadrado, rientrato in anticipo dagli impegni con la sua Nazionale.