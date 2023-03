Il Derby d'Italia si avvicina e la Juventus prepara le sue carte per la sfida contro l'Inter. Di Maria deve smaltire l'affaticamento agli adduttori e spera di essere presente a San Siro, mentre Chiesa (in rete in Europa League) è complicato che possa partire dal 1'. Milik sta bene, ma in casa bianconera c'è massima cautela: la convocazione resta difficile. Ad aggiornare è Sky Sport.