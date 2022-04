Prosegue la preparazione per la Juventus in vista della gara di domenica contro l'Inter. Quest'oggi, la squadra di Massimiliano Allegri ha disputato un allenamento congiunto con la Pro Sesto, formazione di Serie C: il test è durato 60 minuti e si è concluso col punteggio di 1-1, con Daniele Rugani in gol per la Juve mentre per i biancoblu ha segnato Daniele Grandi. Ha preso parte al test Denis Zakaria, mentre Alex Sandro ha svolto parte dell’allenamento.