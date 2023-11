La presenza domani di Locatelli continua a essere il grande nodo da sciogliere in casa Juventus. La frattura leggermente scomposta alla decima costola continua a far male al centrocampista bianconero, che però prova ad accelerare e ieri si è allenato con il resto del gruppo per una parte della seduta. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, è stato necessario l'utilizzo di una protezione speciale. Dopo l'allenamento di stamattina si capirà di più. Per il resto, certamente out Danilo, De Sciglio e Weah, oltre agli squalificati Pogba e Fagioli.