La Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per continuare a preparare la gara con l'Inter, in programma tra due giorni all'Allianz Stadium. I bianconeri si sono focalizzati su esercitazioni tecniche con fase di costruzione sotto pressione e situazioni di gioco, prima di concludere con una partitella finale. Domani si replica: Chiellini e compagni torneranno in campo di nuovo al mattino, poi sarà il turno della conferenza stampa della vigilia di Max Allegri fissata per le ore 14.