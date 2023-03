In vista di Juventus-Inter, Tuttosport segnala un Vlahovic rigenerato dalla Serbia, Iling Junior reduce da una doppietta con l’Inghilterra Under 20, più Di Maria (in rete su rigore). "Dei dieci nazionali bianconeri gli unici tornati acciaccati sono Bonucci e Kostic - si legge - Ha lasciato l’infermeria Milik: fermo dal 29 gennaio per una lesione muscolare".

Per contro l'Inter ha ritrovato un Lukaku goleador con il Belgio. Per tutti gli altri alti e bassi. Mal di schiena per Dzeko e nessun gol per Martinez. Ma soprattutto, il ko di Calhanoglu.