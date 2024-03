L'allenamento odierno del Genoa ha confermato che Johan Vásquez sarà a disposizione di Alberto Gilardino per la trasferta di San Siro, dove lunedì sera il Grifone sarà ospite dell'Inter capolista. Dopo una sessione in sala riunioni, i rossoblu sono scesi in campo per svolgere percorsi atletici e tecnici, individuali e collettivi, poi per concentrarsi sulla fase tattica. Lavoro aggiuntivo per i portieri con i preparatori Scarpi e Raggio Garibaldi.