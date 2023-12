Gilardino ritrova Retegui e Messias. Come riferisce Tuttosport, il tecnico del Genoa potrà contare quindi su tutta la rosa in vista dell'impegno di domani con l'Inter. Anche su i due attaccanti, out a lungo in questa stagione.

Gilardino sembra intenzionato a confermare la coppia Gudmundsson-Ekuban che tanto bene sta facendo nell'ultimo periodo, ma le scelte saranno prese solo a ridosso della partita, considerando che anche Strootman ormai è pienamente recuperato e potrebbe partire dall'inizio.