Primo allenamento a Genova per il Genoa di Alberto Gilardino dopo il rientro dalla Val di Fassa e il fine settimana di riposo. All’orizzonte per il Grifone ci sono due test-match: giovedì contro il Brescia e domenica a Montecarlo contro il Monaco. Dopo il ritorno anticipato del bomber Mateo Retegui, è tornato a disposizione anche Johan Vasquez, sottoposto in mattinata a rilevazioni funzionali, prima del ricongiungimento per il programma collettivo.

Dopo l’attivazione tra gli attrezzi in palestra, la squadra ha alternato lavoro atletico e tecnico calibrato sulla ripresa. Preparazione a parte per gli elementi alle prese con i rispettivi iter. Martedì doppia sessione sempre al ‘Signorini’.