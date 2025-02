Restano discrete le possibilità di vedere Albert Gudmundsson lunedì sera in campo dal primo minuti a San Siro per Inter-Fiorentina. Secondo le ultime novità di Firenzeviola.it, l'attaccante islandese dei gigliati sta lavorando per riprendere la forma migliore dopo lo stop dovuto all'influenza. Ancora molti dubbi intorno a Yacine Adli, che anche oggi ha lavorato a parte dopo il guaio alla caviglia accusato in settimana e rischia fortemente di non poter essere presente per la gara del Meazza. Domani mattina, quella decisiva prima della partenza verso Milano, la decisione finale da parte di Raffaele Palladino.