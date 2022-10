Italiano ha qualche dubbio di formazione da sciogliere in vista di Fiorentina-Inter di questa sera. Secondo il Corriere dello Sport uno riguarda l'attacco, dove Cabral si gioca una maglia con Jovic, sempre non tralasciando la soluzione con Kouamé centravanti. "Una mezza sorpresa sarebbe il serbo dentro e il brasiliano fuori, una sorpresa completa (con effetti a livello psicologico soprattutto per Cabral) se Italiano decidesse una terza volta l’opzione Kouame là davanti nel tridente come già fatto contro Verona e Atalanta (e l’ex Anderlecht meglio di tutto rende da esterno). Tridente che ovviamente con Cabral (o Jovic) in campo sarà completato da Nico Gonzalez e il succitato Kouame, altrimenti dall’argentino e Ikoné", spiega il giornale romano.



Per il resto ci sarà Terracciano tra i pali, poi Dodo, Milenkovic, Quarta (favorito su Igor) e Biraghi a protezione del portiere campano, mentre nel mezzo la novità rispetto a Lecce è il ritorno di Amrabat in mezzo al campo.



PROBABILE FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Kouamé.