La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro l'Inter, in programma domani sera al Franchi di Firenze. Nell'elenco viola è presente anche il nome di Luka Jovic (smaltito l'infortunio che lo aveva bloccato contro il Lecce). Tornano a disposizione anche Gollini, Maleh e Ranieri, mentre è ancora out Sottil.