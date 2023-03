Luka Jovic non parteciperà alla trasferta di Milano, dove la Fiorentina sabato sera sarà ospite dell'Inter. Come comunicato ieri dal club viola, l'attaccante serbo, colpito da un'infezione virale che è in via di risoluzione, sarà costretto ad allenarsi a parte nei prossimi giorni, il che lo rende indisponibile per la sfida di San Siro. Lo riporta il Corriere dello Sport.