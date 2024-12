Palladino si affida ai migliori per cercare di battere l'Inter con la sua Fiorentina. I quotidiani sportivi oggi in edicola concordano: Gudmundsson non sarà della partita e, a meno di sorprese, non figurerà neanche nell'elenco dei convocati, scrive il Corriere dello Sport.

Nell'ormai classico 4-2-3-1 De Gea sarà il portiere, con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens a protezione. In mediana la coppia Adli-Cataldi, mentre Colpani, Beltran e Bove saranno i tre trequartisti a sostegno di Kean.