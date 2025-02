Nicolò Fagioli potrebbe esordire subito da titolare con la Fiorentina a San Siro contro l'Inter. È quanto ipotizza oggi La Gazzetta dello Sport tra le sue pagine, ricordando anche che Adli non ci sarà per infortunio e Cataldi, recuperato, non gioca titolare da più di un mese. Anche per questi motivi l'ex Juventus dovrebbe essere buttato subito nella mischia da Palladino. Attenzione però anche a Folorunsho, Richardson e Mandragora.

Il Corriere dello Sport conferma invece il rientro tra i titolari di Albert Gudmundsson: l'islandese aveva saltato la sfida del Franchi per una tonsillite.