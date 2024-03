Etrit Berisha, estremo difensore dell'Empoli, ha accusato un problema fisico ed è costretto a fermarsi. Come evidenzia la nota ufficiale della federazione albanese, il portiere "ha riportato uno stiramento al muscolo pettorale e salterà il test contro il Cile". Sarà monitorato nei prossimi giorni dalla nazionale, resta da capire se recupererà poi in tempo per affrontare l'Inter.