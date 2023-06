Allarme rientrato: come era facile immaginare, anche Walker farà partre dei 23 convocati di Guardiola per la partita di domani. "Il difensore 33enne aveva saltato l’allenamento di martedì per un problema alla schiena rimediato nella finale di FA Cup vinta sabato a Wembley contro il Manchester United - ricorda la Gazzetta dello Sport -.

Le sue condizioni fisiche sono l’unico dubbio nella formazione di Pep per l’Inter: se al 100%, il nazionale inglese sarà in campo, perché prima di questo stop era tra i migliori in difesa con la perla della semifinale di ritorno col Real in cui era stato determinante per fermare Vinicius. L’alternativa è Nathan Aké, dentro come centrale di sinistra nella difesa a tre con Manuel Akanji dirottato sulla destra".