Kyle Walker ci scherza su: "Non mi sono allenato perché sono vecchio". Pep Guardiola, invece, teme di perderlo per la finale con l'Inter: il problema alla schiena riscontrato durante la finale di FA Cup con lo United sta condizionando l'avvicinamento a Istanbul del difensore inglese e in casa City è scattato l'allarme. "Guardiola non può permettersi un giocatore non al 100%. Ecco perché Walker dovrà dimostrare negli allenamenti di oggi e domani a Manchester e nell’ultimo di venerdì a Istanbul di avere recuperato in pieno.

Altrimenti la soluzione è già pronta: Nathan Aké. Il difensore olandese è stato uno dei migliori in questa stagione, tanto da competere con Haaland e De Bruyne per il premio di giocatore dell’anno assegnato dai tifosi. Per Guardiola è stato un punto fermo come centrale di sinistra (con Akanji a destra nel ruolo che ora occupa Walker), ma un infortunio muscolare rimediato ad aprile e una ricaduta a inizio maggio lo hanno praticamente tolto di mezzo nel finale di stagione", spiega la Gazzetta dello Sport.