Dopo la pausa post Euro 2024, Palmer e Cucurella sono tornati a Cobham, ma non è ancora certa la loro presenza tra i convocati per il match di oggi del Chelsea contro l'Inter. In dubbio anche Disasi e Jackson alle prese con piccoli acciacchi fisici.

Possibile - secondo quanto riferito in Inghilterra - l'inserimento in mediana fin dall'inizio di Caicedo e del nuovo acquisto Dewsbury-Hall. A sinistra, in difesa, Malo Gusto in vantaggio su Chilwell. In porta ecco Jorgensen, uno dei tanti nuovi arrivati.

PROBABILE CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; James, Adarabioyo, Colwill, Gusto; Dewsbury-Hall, Caicedo; Madueke, Nkunku, Sterling; Guiu.