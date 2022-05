Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della sfida delicata, fondamentale in ottica salvezza, contro l'Inter: nella giornata odierna, Alessandro Agostini ha guidato la seduta cominciata con un’attivazione tecnica e dei torelli; in seguito, il menù di lavoro ha previsto rapidità, lavori sul possesso palla e una serie di partite a tema su spazi ridotti. Per quanto riguarda l'infermeria, da segnalare che Nahitan Nandez ha proseguito le terapie per smaltire il fastidio al quadricipite della coscia destra accusato qualche giorno fa.