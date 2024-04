Domenica sera il Cagliari andrà a far visita all'Inter capolista in campionato e ormai a un passo dalla vittoria matematica dello Scudetto. La squadra di Claudio Ranieri però non sa se potrà contare su Gianluca Lapadula. Come riporta stamattina L'Unione Sarda, l’attaccante italo-peruviano sta stringendo i denti da una settimana per un fastidio al tendine rotuleo. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Una complicazione che si aggiunge alla situazione di Andrea Petagna, che anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato al Crai Sport Center di Assemini ma che è sulla via del rientro, anche se difficilmente sarà convocato per la trasferta milanese. Rimanendo al reparto offensivo, per rivedere in campo Leonardo Pavoletti e Andrea Mancosu servirà ancora molta pazienza.