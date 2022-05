Il Cagliari è tornato in campo al Centro sportivo di Assemini, a due giorni dalla gara di domenica sera all’Unipol Domus contro l'Inter. Come riferisce il club sardo, la seduta odierna dei rossoblu è iniziata con dei lavori di attivazione, a seguire spazio alla tattica e ad una serie di esercitazioni dedicate alla fase di non possesso. L’allenamento si è concluso con una sessione di palle inattive e conclusioni a rete. Ancora lavoro a parte per Nahitan Nandez.