Allenamento mattutino per il Cagliari di Davide Nicola, che sabato alle 18 scenderà in campo a San Siro per sfidare l'Inter. Nel menu eseguito dal gruppo rossoblu quest'oggi al CRAI Center di Asseminello troviamo attivazione tecnica, a seguire esercitazioni sul possesso palla ed una partita, giocata su spazio ridotto. Domani, giovedì 10 aprile, nuovo allenamento al mattino.