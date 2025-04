E' cominciata oggi, a Casteldebole, la preparazione del Bologna verso la sfida con l'Inter in programma a Pasqua: i rossoblù, dopo il giorno di riposo concesso al gruppo da Vincenzo Italiano, hanno svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecniche. Seduta differenziata per Davide Calabria, terapie per Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson.

Quanto a Nicolò Casale, che si è infortunato alla spalla nel match di Bergamo, gli esami a cui si è sottopsoto hanno evidenziato una sublussazione acromion-claveare della spalla sinistra: le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno.