Un Bologna in grande salute quello che si presenta a San Siro per affrontare l'Inter di Inzaghi. Thiago Motta, a eccezione di Bonifazi, avrà tutti a disposizione, anche Kasius tornato da pochissimo. Dunque, imbarazzo della scelta per il tecnico dei rossoblu: ballottaggi tra Cambiaso e Lykogiannis, Vignato e Barrow, Aebischer e Orsolini.

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic.