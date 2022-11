Non c'è il nome di Kevin Bonifazi nella lista dei convocati diramata dal Bologna per il match di San Siro contro l'Inter, in programma domani sera. Ecco l'elenco completo stilato da Thiago Motta:

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Vignato, Zirkzee.