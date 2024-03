E' proseguita stamane la preparazione del Bologna in vista della gara di campionato contro l'Inter, in programma sabato sera allo stadio Dall'Ara (kick-off ore 18). A Casteldebole, il gruppo rossoblu ha svolto agli ordini di Thiago Motta una serie di esercitazioni tattiche con partitella finale senza Jesper Karlsson, ko per trauma distorsivo alla caviglia sinistra che lo terrà ai box per 3-4 settimane.