Mentre l'Inter si allena ad Appiano, anche il Bayer Leverkusen è impegnato nella seduta di rifinitura in vista della sfida di Champions League in programma per domani alle ore 21 al BayArena. Xabi Alonso recupera Patrick Schick: l'attaccante si sta allenando con il resto della squadra, come raccolto da TMW. Gli assenti invece sono Hofmann, Adli e Boniface.