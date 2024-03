La notizia era nell'aria e da domani è realtà: Antoine Griezmann ci sarà. Lo conferma oggi la Gazzetta dello Sport.

Il francese si era fatto male alla caviglia destra nella partita di andata a San Siro e da quella sera non è mai stato a disposizione di Simeone, ma domani non salterà quella che per i suoi è una delle partite più importanti della stagione. Con l'eliminazione, infatti, ai Colchoneros resterebbe l'unico obiettivo di mantenere il quarto posto attualmente insidiato dall'Athletic a 2 punti.

Griezmann si era già allenato con i compagni venerdì scorso, però per precauzione non è stato inserito nella lista dei convocati per Cadice. Nei giorni successivi la caviglia è migliorata e in ogni caso anche in presenza di dolore più o meno lieve Griezmann giocherà, con un’infiltrazione se sarà necessario.