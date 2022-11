Archiviata con delusione la sconfitta di Lecce, l'Atalanta oggi è tornata a lavorare per cominciare a preparare la sfida contro l'Inter di domenica, ultima prima della sosta del campionato per il Mondiale. La squadra bergamasca si è allenata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, sul campo per gli altri. Domani, venerdì 11 novembre, la preparazione proseguirà con un altro allenamento, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.