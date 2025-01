Arrivata a Riad, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini affronterà domani l'Inter, prima delle 'avversarie' nella corsa alla Supercoppa che prenderà il via proprio domani 2 gennaio con la sfida tra nerazzurre valida per la prima semifinale. In vista della gara contro i campioni d'Italia, il tecnico della squadra orobica ha convocato 23 calciatori. Confermata l'assenza dell'ex interista, Juan Cuadrado. Di seguito la lista:

- Bellanova Raoul (16)

- Brescianini Marco (44)

- Carnesecchi Marco (29)

- De Ketelaere Charles (17)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Éderson (13)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Kossounou Odilon (3)

- Lookman Ademola (11)

- Palestra Marco (27)

- Pašalić Mario (8)

- Rossi Francesco (31)

- Ruggeri Matteo (22)

- Rui Patrício (28)

- Samardžić Lazar (24)

- Scalvini Giorgio (42)

- Sulemana Ibrahim (6)

- Toloi Rafael (2)

- Vlahović Vanja (48)

- Zaniolo Nicolò (10)

- Zappacosta Davide (77)