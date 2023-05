Penultimo allenamento questo pomeriggio per l'Atalanta, in campo al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la sfida di domani contro l'Inter nella 37ª giornata di Serie A. Nella giornata di domani, sabato 27 maggio, è in programma la rifinitura a porte chiuse che precederà la partenza in tarda mattinata direzione Milano.