L'Atalanta, avversaria dell'Inter in semifinale di Supercoppa Italiana, partirà oggi alle 13 verso l'Arabia, dopo aver sostenuto l'ultima seduta di allenamento a Zingonia. La Gazzetta dello Sport parla di "buone sensazioni" per Matteo Ruggeri: l'esterno ieri ha svolto parte del lavoro in gruppo e si alzano le possibilità che possa salire con la squadra nell'aereo che prenderà il volo verso Riad. Dovrebbero invece restare in Italia sia Scamacca che Retegui: entrambi sono alle prese con i recuperi dai rispettivi infortunu.