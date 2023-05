Allenamento mattutino per l'Atalanta, oggi riunitasi appunto in mattinata al Centro Bortolotti di Zingonia. Mentre il training della vigilia del match di San Siro contro l'Inter, è in programma per il pomeriggio di domani fa sapere il club orobico attraverso i canali ufficiali. La rosa di Gasperini non è al completo, assenti certi Hateboer, Palomino, Vorlicky, Ruggeri, Zapata e Soppy, il tecnico dei bergamaschi ha buone possibilità di recuperare Zappacosta - si legge su Tuttoatalanta.com - che ieri ha svolto lavoro personalizzato sul campo dopo la distorsione alla caviglia.

"Le sue possibilità di schierarsi a San Siro sono più concrete rispetto a Boga, che sta lottando con un infortunio simile". Ritornato in campo anche Muriel, che ieri è tornato in campo assieme al resto del gruppo dopo il lavoro svolto a parte dello scorso martedì per precauzione dopo un colpo subito durante l'allenamento. Il colombiano a Milano dovrebbe esserci.