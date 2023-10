David Sassarini, tecnico della Sampdoria Primavera, ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani contro l'Inter, quella che per i blucerchiati vuole essere del riscatto dopo la rimonta subita in casa della Roma. Ecco l'elenco completo per la gara del “3 Campanili”, valida per la sesta giornata di campionato:

Portieri: Gentile, Rodolfo, Scardigno;

Difensori: Buyla, Cavallaro, Costantino, Devic, Langella, Pellizzaro, Porcu, Porzi, Ventre;

Centrocampisti: Alesi, Chilafi, Conti, Dacourt, Djalti, Pozzato, Uberti, Valisena;

Attaccanti: Lemina, Leonardi, Meloni, Ntanda, Polli.