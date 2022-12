Dopo la sosta Mondiale, il Porto è ripartito col piede giusto infilando due vittorie in altrettante partite: sbrigata la pratica Gil Vicente in Coppa mercoledì scorso, ieri sera la squadra di Sergio Conceicao, avversaria agli ottavi di finale di Champions dell'Inter, si è imposta con un netto 5-1 sull'Arouca in campionato. Mattatore di giornata è stato Taremi, autore di una tripletta, arrivata dopo il punto dell'1-0 di Otavio al 1' e prima del pokerissimo infilato nella sua porta da Opoku. Di Bruno Marques la rete della consolazione per gli ospiti.