Dopo il successo ottenuto contro il Rio Ave, il tecnico del Porto Sergio Conceiçao fa il punto della situazione degli infortunati in vista del match di Champions League contro l'Inter: "Abbiamo molti giocatori fuori e questo è un contesto difficile per noi. I bei grattacapi sono avere tutti a disposizione, cosa che al momento non sta accadendo. Anche in questo contesto, contro il Rio Ave abbiamo conquistato tre punti difficili e importanti per noi”. Una lista alla quale rischia di aggiungersi anche il portiere Diogo Costa, vittima di un problema muscolare al muscolo gemello della gamba sinistra: "Stavamo parlando dopo la fine della partita.