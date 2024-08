In attesa del test di lusso contro l'Inter in programma questa sera, il Pisa annuncia un nuovo innesto sul mercato: il club toscano comunica ufficialmente l'acquisto a titolo definitivo dall'Empoli di Samuele Angori.

"Difensore laterale mancino, classe 2003, Angori è cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina, Perugia, Torino ed Empoli prima di debuttare tra i Professionisti nella passata stagione con indosso la maglia del Pontedera (Serie C): con i granata ha disputato 35 partite (3 gol e 7 assist) conquistando anche la convocazione in Nazionale Under 20 - si legge nella nota -. Rivolgiamo a Samuele un caloroso benvenuto e l’augurio delle migliori fortune con indosso i nostri colori".